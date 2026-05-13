Buttafuoco su caso Biennale: Non c'è più rispetto istituzionale, si comanda con i rutti – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 13 maggio 2026 "Loro pensano che tutto sia come quando a qualcuno gli dicono 'caccia via quel direttore' e quello poveretto lo caccia, o 'non fare non portare in scena quella ballerina' e la povera ballerina se ne deve andare. Ed è quella idea della istituzione ridotta al rango di una fureria dove tu pensi di poter comandare con i rutti. Ecco, tutto qua, è solo e soltanto questo", così Pietrangelo Buttafuoco, Presidente della Biennale intervistato da Luca Zaia nel podcast 'Il fienile'. Courtesy: Il Fienile Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev