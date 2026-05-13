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Crosetto: Ad oggi non penso che sia possibile una tregua in Iran – Il video

13 Maggio 2026 - 15:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 13 maggio 2026 "La tregua è possibile? Non lo so. Non penso. Oggi, e questa settimana, penso sia meno facile di quanto pensavo una settimana fa. Come tutti stiamo vedendo le dichiarazioni e stiamo vedendo quello che sta succedendo", così il ministro della Difesa Guido Crosetto durante l'audizione alla Camera insieme al ministro degli Esteri Antonio Tajani. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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