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Crosetto: Stiamo avvicinando due cacciamine a Hormuz, ma aspettiamo la pace – Il video

13 Maggio 2026 - 12:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 13 maggio 2026 "Pertanto, come detto, in via esclusivamente precauzionale, considerando i tempi necessari al trasferimento e al rischieramento degli assetti, stiamo predisponendo che due unità cacciamine si posizionino relativamente più vicine allo stretto: inizialmente nel Mediterraneo orientale, successivamente nel Mar Rosso, nell'ambito delle missioni già in corso 'Mediterraneo Sicuro' e 'Aspides', e sempre rigorosamente all’interno del quadro autorizzativo delle missioni internazionali", così il ministro della Difesa Guido Crosetto durante l'audizione alla Camera insieme al ministro degli Esteri Antonio Tajani. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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