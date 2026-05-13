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Fratoianni: Mancato finanziamento film su Regeni è una vicenda vergognosa, maggioranza in caos – Il video

13 Maggio 2026 - 14:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 13 maggio 2026 "La vicenda del mancato finanziamento al documentario su Giulio Regeni è una vicenda vergognosa. È un'altra pagina della vergogna italiana su questa vicenda che, purtroppo, non è fatta solo di questo episodio. Per il resto siamo di fronte all'evidente guerra tra bande: mi pare che la maggioranza continui a confermare di essere nel pieno caos. Ed è un caos che segue alla 'battosta' elettorale: si riprendono e queste tensioni sono un'evidenza", così Nicola Fratoianni di Avs in un punto stampa in piazza Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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