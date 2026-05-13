Mattarella: Sarebbe un'Italia più povera e triste senza il contributo della cultura – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 13 maggio 2026 "Sarebbe un'Italia povera, direi anche triste, senza il contributo che date nelle varie forme della cultura. E se il nostro Paese trova strumenti di speranza, di sostegno, anche di orgoglio, è grazie a quello che fate. Quindi grazie a tutti voi e grazie alla SIAE", così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del 145° anniversario della SIAE al Quirinale. Courtesy: Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev