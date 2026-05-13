Meloni: Ogni volta che vengo in Aula al netto di insulti c'è ben poco – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 13 maggio 2026 "Presidente La Russa, è che si invoca la presenza del Presidente del Consiglio in Aula praticamente ogni giorno per potersi confrontare sui temi della politica. E ogni volta che si viene qui, al netto di accuse e insulti, c'è oggettivamente poco di cui parlare", così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Premier Time al Senato. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev