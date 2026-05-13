Meloni al premier Time: Continuiamo strategia economica per salari, aziende e natalità – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 13 maggio 2026 "Quello che noi intendiamo fare in questo ultimo anno di governo è continuare una strategia che abbiamo messo in campo, che era fatta sul piano economico sostanzialmente da tre scelte fondamentali: da una parte quella di rafforzare i salari e il potere d'acquisto, dall'altra quella di incentivare le aziende che assumevano e che investivano e, in più, la scelta che è anche economica di sostenere le famiglie e la natalità per ragioni che ci siamo detti in molte occasioni", così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Premier Time al Senato. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev