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Meloni al Premier Time: Crediamo che i salari vadano aumentati rafforzando la contrattazione – Il video

13 Maggio 2026 - 18:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 13 maggio 2026 "Così, con l'ultimo decreto lavoro, abbiamo stabilito che possono accedere agli incentivi pubblici per le assunzioni solamente quelle imprese che applicano un salario giusto, dove per salario giusto si intende il trattamento economico complessivo sancito dai contratti collettivi nazionali che vengono stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative", così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Premier Time al Senato. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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