Meloni al Premier Time: Momento difficile, meno polemiche e più confronto su strategie per il Paese – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 13 maggio 2026 "Sì, grazie Presidente. Buon pomeriggio senatori, grazie Senatore Calenda. Credo che nella sua interrogazione ci sia un punto di condivisione dal quale partire, che è chiaramente la situazione nella quale noi ci troviamo: il fatto che ci sia un quadro economico internazionale particolarmente complesso e che le tensioni geopolitiche che noi continuiamo a vivere incideranno, come già stanno incidendo, sulla crescita, sui costi energetici, sulla competitività delle imprese, sul potere d’acquisto delle famiglie. E che chiaramente, in un momento che facile non è, dovrebbe esserci meno spazio per la polemica e più spazio per un confronto concreto sulle grandi questioni strategiche che riguardano l'Italia", così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante il Premier Time al Senato. Courtesy: Senato Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev