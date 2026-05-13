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Meloni al Premier Time: Salari ancora bassi ma tendenza si sta invertendo – Il video

13 Maggio 2026 - 18:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 13 maggio 2026 "Ora, chiaramente nessuno pensa che il problema sia risolto: sappiamo che gli stipendi in Italia sono ancora troppo bassi, che bisogna continuare a lavorarci, che molte famiglie fanno fatica. Però, dopo anni in cui il potere d’acquisto diminuiva, la tendenza si sta invertendo, si è invertita; e questo significa che continuando questo lavoro e su questa strada possiamo far crescere i salari in modo strutturale", così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Premier Time al Senato. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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