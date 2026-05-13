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Meloni: Sono andata al supermercato sabato e ho visto tanto affetto attorno al Governo – Il video

13 Maggio 2026 - 19:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 13 maggio 2026 "Allora, punto primo: sono andata a fare la spesa l'ultima volta al supermercato sabato scorso, se vuole può andare a chiedere… non so quando capita a lei, perché magari, no? Ecco. Per cui, guardi, non rinuncio a stare in mezzo alla gente, non rinuncio a fare la mia vita normale, proprio perché questo mi aiuta a capire come stanno le cose e quello che capisco è che anche intorno a questo Governo c'è ancora tanto, tanto affetto dopo quattro anni, Senatore Boccia, e anche questo qualcosa significherà, okay?", così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante il Premier Time al Senato. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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