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Schlein su caro energia: Mettere tetto al prezzo del gas a livello europeo – Il video

13 Maggio 2026 - 14:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 13 maggio 2026 "Quindi, cosa si può fare nell’immediato? Intanto si può prendere esempio e mettere un tetto al prezzo del gas a livello europeo; poi bisognerebbe in via strutturale mettere mano a come si forma il prezzo del gas a livello europeo e lavorare noi sul disaccoppiamento, cioè scollegare il prezzo dell’energia da quello del gas", così la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein durante il suo intervento all'Ecofuturo Festival a Roma. Courtesy: Ecofuturo Festival Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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