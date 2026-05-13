Schlein su caro energia: Mettere tetto al prezzo del gas a livello europeo – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 13 maggio 2026 "Quindi, cosa si può fare nell’immediato? Intanto si può prendere esempio e mettere un tetto al prezzo del gas a livello europeo; poi bisognerebbe in via strutturale mettere mano a come si forma il prezzo del gas a livello europeo e lavorare noi sul disaccoppiamento, cioè scollegare il prezzo dell’energia da quello del gas", così la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein durante il suo intervento all'Ecofuturo Festival a Roma. Courtesy: Ecofuturo Festival Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev