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Tajani accoglie ragazzi gazawi a Fiumicino: Rappresentano il futuro della Palestina – Il video

13 Maggio 2026 - 11:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 13 maggio 2026 "Questi ragazzi che vengono da un luogo devastato dalla guerra, con tantissimi morti, rappresentano il futuro della Palestina. Grazie al lavoro di Anna Maria Bernini e delle nostre università, diamo loro la possibilità di formarsi, di specializzarsi in Italia per poi diventare la futura classe dirigente del futuro Stato di Palestina", così il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa a Fiumicino dove ha accolto un primo gruppo di studenti universitari palestinesi usciti ieri dalla Striscia di Gaza nell’ambito dell’operazione dei “corridoi universitari”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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