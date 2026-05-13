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Tajani: Hormuz non è una crisi regionale è uno shock globale che incide sulla nostra sicurezza – Il video

13 Maggio 2026 - 10:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 13 maggio 2026 "Quanto sta avvenendo nello stretto di Hormuz non può essere ridotto a una crisi regionale da cui, come vorrebbero alcuni, stare alla larga. Si tratta di uno shock globale, una crisi che incide direttamente sulla sicurezza nazionale e sulla competitività del nostro sistema produttivo. Lo stretto di Hormuz è, infatti, uno snodo cruciale per le rotte commerciali globali. Vi transitano il 20% del petrolio mondiale, un quarto delle esportazioni mondiali di gas naturale liquefatto e una parte significativa delle materie prime che alimentano anche le nostre filiere produttive", così il ministro degli Esteri Antonio Tajani durante l'audizione alla Camera insieme al ministro della Difesa Guido Crosetto. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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