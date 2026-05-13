Tajani interrotto ad audizione alla Camera: Faccio il parlamentare dal '94, mai comportato cosi – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 13 maggio 2026 "Però, Signor Presidente, io credo che sia veramente molto difficile parlare di fronte ad atteggiamenti che non hanno nulla a che vedere con il confronto parlamentare. Faccio… sono parlamentare dal 1994, non mi sono mai comportato in questa maniera: interrompere continuamente… se uno fa delle domande, io rispondo", così il ministro degli Esteri Antonio Tajani durante l'audizione alla Camera insieme al ministro della Difesa Guido Crosetto. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev