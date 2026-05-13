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Tajani: Non chiediamo autorizzazione per operazione nel Golfo, impegno a Hormuz solo dopo la pace – Il video

13 Maggio 2026 - 10:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 13 maggio 2026 "Sgombero il campo da equivoci, non vogliamo chiedere di autorizzare una nuova missione militare nel Golfo ma condividere l'impegno del governo per la pace e il percorso che potrebbe portare a un nostro impegno nella coalizione internazionale. Impegno, sottolineo, solo dopo la cessazione definitiva delle ostilità", così il ministro degli Esteri Antonio Tajani durante l'audizione alla Camera insieme al ministro della Difesa Guido Crosetto. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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