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Trump: L'Iran non avrà mai arma nucleare, noi non giochiamo – Il video

13 Maggio 2026 - 11:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Washington, 12 maggio 2026 "Quindi, quando il prezzo del petrolio sale un po'… io pensavo che sarebbe salito molto di più. Se tornate indietro di tre o quattro mesi, quando stavamo valutando la situazione, ipotizzavamo che il petrolio sarebbe salito molto di più. Ieri era a 99 dollari. E se ci pensate, avrei accettato quel prezzo subito, perché è molto semplice: l'Iran non può avere un'arma nucleare. Non avranno un'arma nucleare. Lo sanno, sono stati d'accordo su questo, e poi non è quello che mi hanno inviato quando si è trattato di… noi non giochiamo. Non avranno un'arma nucleare", così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un punto stampa prima della sua partenza per la Cina. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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