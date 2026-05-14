Boccia (Pd) a Meloni: Dice che il Paese è con lei, ma al referendum non ce ne siamo accorti – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 14 maggio 2026 "Che avete dato dei bonus a pioggia e che avete ripresentato per la quarta volta un Piano Casa che non ha capito nessuno. Perché questa sceneggiata purtroppo era già stata fatta dal suo ministro di riferimento più volte, le cose vanno meglio e non se ne è accorto nessuno. Non se ne è accorto nessuno Presidente. Quando è partita per la sua replica mi ha detto: "Il Paese è con noi". Io non so se è con lei, al referendum non ce ne siamo accorti", così il senatore Francesco Boccia del Partito Democratico durante il Premier Time al Senato. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev