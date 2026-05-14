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Crosetto: Cacciamine per Hormuz partiranno nei prossimi giorni dalla Sicilia – Il video

14 Maggio 2026 - 16:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 14 maggio 2026 "Sull'avvicinamento, come ho detto ieri in Parlamento, è una scelta tecnica che ho lasciato al Capo di Stato Maggiore della Difesa che è qua con me. Pensiamo possa iniziare nei prossimi giorni. Non possono andare da soli, devono avere una nave di supporto logistico e una di protezione. Quindi, i cacciamine sono già in Sicilia e dalla Sicilia possono partire in qualunque momento", così il ministro della Difesa Guido Crosetto a margine della presentazione della nuova piattaforma digitale dedicata ad aziende, Pmi, start-up e a chi vuole collaborare con la Difesa, alla Biblioteca Centrale dell'Esercito. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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