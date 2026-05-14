Crosetto: Una sinergia tra Cina e Usa obbligherebbe la Russia a una riflessione – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 14 maggio 2026 “Guardi, io sono convinto che una sinergia tra Cina e Stati Uniti possa anche muovere la Russia. E quindi… la Russia non è in grado di muoversi come grande attore internazionale senza il supporto che ha avuto, ad esempio in questi anni, da parte della Cina. E quindi il fatto che la Cina e gli Stati Uniti abbiano una strategia comune, in qualche modo obbliga anche la Russia", così il ministro della Difesa Guido Crosetto a margine della presentazione della nuova piattaforma digitale dedicata ad aziende, Pmi, start-up e a chi vuole collaborare con la Difesa, alla Biblioteca Centrale dell'Esercito. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev