Meloni: Non accetto la morale sul debito da chi ha bruciato 174 miliardi per il Superbonus – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 13 maggio 2026 "Rapporto debito-PIL che cresce solo grazie al Superbonus: 174 miliardi di euro, quattro volte di quanto preventivato. Sapete, questo lo dico ai colleghi della maggioranza, quando finiremo in Italia di pagare il Superbonus? Nel 2037, cioè quando sarà finito il nostro mandato. Noi abbiamo avuto dei colleghi che hanno sperperato risorse ipotecando i cinque anni successivi perché sapevano che non avrebbero dovuto loro assumersi la responsabilità di quelle scelte, e poi ci fanno la morale. E quindi la morale, francamente, mi pare eccessiva", così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al termine del Premier Time al Senato. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev