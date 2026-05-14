Noah Lafornara verso la cittadinanza italiana, via libera dal governo: chi è l’americano che può far sognare il pattinaggio azzurro

A Milano-Cortina 2026, l'Italia ha conquistato uno storico bronzo nel Team Event di pattinaggio di figura. La Federghiaccio si prepara con una nuova generazione di atleti: tra loro anche il talento americano classe 2004

Il Consiglio dei ministri ha dato il primo via libera al conferimento della cittadinanza italiana per Noah Elias Lafornara, pattinatore di figura statunitense. La proposta, che ora passerà al Presidente della Repubblica, è arrivata su iniziativa del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, di concerto con il titolare della Farnesina Antonio Tajani e con il parere favorevole del ministro per lo Sport Andrea Abodi. A sollecitare il riconoscimento per «meriti speciali» erano stati il Coni e la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, che potrebbero contare su di lui per le Olimpiadi invernale delle Alpi Francesi nel 2030.

Chi è Noah Lafornara, il pattinatore americano naturalizzato italiano

Nato a Buffalo il 2 dicembre 2004 da Jeannie e Tony, Lafornara è cresciuto sui pattini grazie alla madre, allenatrice di figura, che lo ha avvicinato al ghiaccio nel 2008. Ha due fratelli, Anthony e Nicholas, e oggi vive a Milano, dove si allena all’Icelab Bergamo sotto la guida di Valter Rizzo e Brunhilde Bianchi. Durante la pausa estiva si sposta in Connecticut, dove lavora con la coppia di tecnici Denis Petukhov e Melissa Gregory. Alto 1,80 metri, ha cominciato come singolista per poi passare definitivamente alla danza sul ghiaccio.

La carriera di Lafornara: dai Mondiali junior all’obiettivo olimpico

Dopo un breve sodalizio con la canadese Romy Malcolm sotto i colori statunitensi, nel marzo 2023 Lafornara ha accettato di gareggiare per l’Italia in coppia con Noemi Tali. Il primo successo in azzurro è arrivato all’esordio nel JGP di Yerevan, con un bronzo che ha riportato l’Italia sul podio di una tappa Junior Grand Prix nella danza dopo 14 anni. Nella stagione 2024-25 sono arrivati due ori nel circuito JGP (Lettonia e Thailandia), il successo nella finale di Grenoble (la coppia è stata la prima italiana a vincerla dai tempi di Federica Faiella e Luciano Milo, 27 anni prima) e il trionfo ai Mondiali junior di Debrecen nel marzo 2025. «Sinceramente non so come descrivere ciò che provo», ha dichiarato Lafornara dopo l’oro magiaro. Il debutto senior è stato condizionato da un infortunio che gli ha imposto il forfait in diverse gare, fino al terzo posto ai Campionati italiani di Bergamo nel dicembre 2025.