Tajani: Impensabile alleanza con il centrosinistra, possibile con i partiti centristi come Azione – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 14 maggio 2026 "Siamo alternativi al Movimento 5 Stelle, ad Azione, al Partito Democratico. Non è pensabile che si possa governare con loro. Noi siamo contro gli inciuci, sopra il banco, sotto il banco, a destra, a sinistra. Altro conto sono i partiti centristi, penso ad Azione. Con Azione siamo al governo insieme in Basilicata, possiamo discutere", così il ministro degli Esteri Antonio Tajani fuori Palazzo Madama a margine del Question Time al Senato. Courtesy: Augusto Cantelmi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev