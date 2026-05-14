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Trump: Invito Xi Jinping e sua moglie Peng Liyuan alla Casa Bianca a settembre – Il video

14 Maggio 2026 - 14:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Pechino, Cina, 14 maggio 2026 "Grazie ancora, Presidente Xi, per questa bellissima accoglienza e stasera è un onore per me estendere un invito a lei e alla Signora Peng a farci visita alla Casa Bianca il prossimo 24 settembre. Non vediamo l'ora che arrivi quel momento", così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante il suo discorso al banchetto di Stato nella prestigiosa Grande Sala del Popolo, a Pechino. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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