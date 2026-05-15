Un’epidemia di Ebola è stata dichiarata in Congo

Quattro morti certamente attribuiti al virus tramite test. 246 casi sospetti, di cui 65 mortali. L'ultima si è verificata nell'agosto 2025 e ha causato 34 vittime

Un’epidemia di Ebola è stata dichiarata nella provincia di Ituri, che si trova nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo. Ad annunciarla è stata l’Africa CDC, agenzia sanitaria dell’Unione Africana (UA). Finora quattro morti sono stati certamente attribuiti al virus tramite test di laboratorio. Sono 246 i casi sospetti, di cui 65 mortali.

L’epidemia di Ebola in Congo

Il virus Ebola spesso si rivela mortale nonostante l’esistenza di vaccini e trattamenti. Si tratta di una febbre emorragica altamente contagiosa che ha causato 15 mila morti in Africa negli ultimi 50 anni. La più grave epidemia di Ebola in Congo, verificatasi tra il 2018 e il 2020, ha provocato quasi 2.300 morti su 3.500 casi. L’agenzia sanitaria dell’Unione Africana dice che sta monitorando attentamente la situazione e terrà oggi 15 maggio una riunione di coordinamento urgente di alto livello con la Repubblica Democratica del Congo, l’Uganda, il Sud Sudan e i partner internazionali per rafforzare la sorveglianza transfrontaliera, la preparazione e gli sforzi per combattere l’epidemia.

Il virus

La presenza del virus è stata confermata in 13 dei 20 campioni analizzati a Kinshasa, la capitale, secondo l’Africa CDC, che specifica che sono stati segnalati quattro decessi tra i casi confermati in laboratorio. Casi sospetti sono stati identificati anche a Bunia, capitale della provincia di Ituri, e sono in attesa di conferma, secondo l’Africa CDC. Quella odierna è la 17esima epidemia di Ebola da quando la malattia è stata identificata per la prima volta nel 1976 nello Zaire. L’epidemia più recente, dichiarata nell’agosto 2025 nella regione centrale del paese, ha causato almeno 34 vittime prima di essere dichiarata eradicata a dicembre.

La trasmissione del virus

La trasmissione del virus da uomo a uomo avviene attraverso i fluidi corporei, con i sintomi principali rappresentati da febbre, vomito, sanguinamento e diarrea. Gli individui infetti diventano contagiosi solo dopo la comparsa dei sintomi, a seguito di un periodo di incubazione che va dai due ai 21 giorni. La Repubblica Democratica del Congo orientale è afflitta dalla guerra civile da oltre 30 anni.