Iran, Araghchi: «Ok ai negoziati ma non ci fidiamo». Trump: «Non avranno mai l’atomica». L’ipotesi di stop al programma nucleare – La diretta

Il ministro degli Esteri iraniano ha precisato che discuterà con Mosca del destino dell'uranio arricchito. E ha apprezzato ogni sforzo della Cina per raggiungere una pace

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che Teheran guarda con favore a qualsiasi iniziativa della Cina volta a ridurre le tensioni regionali. «Qualsiasi azione intrapresa dalla Cina per migliorare la situazione sarà accolta positivamente dall’Iran», ha affermato, precisando inoltre che il tentativo di mediazione promosso dal Pakistan non può considerarsi fallito, pur attraversando una fase complessa. Lo riporta Iran International. Apre ai negoziati con gli Usa, anche se non si fida: «Stiamo cercando di mantenere il cessate il fuoco per dare una possibilità alla diplomazia».

Araghchi ha anche spiegato che l’Iran discuterà con la Russia del futuro dell’uranio iraniano solo quando Teheran e Washington avranno compiuto progressi concreti sulla questione nucleare. «Quando raggiungeremo quella fase, avvieremo naturalmente ulteriori consultazioni con la Russia», ha dichiarato durante una conferenza stampa, riferendosi all’ipotesi di esportazione dell’uranio arricchito iraniano.

Dall’altra parte Donald Trump, di ritorno dalla Cina, a bordo dell’Air Force One, ha ribadito ancora una volta che Teheran non avrà mai l’arma nucleare. Ma resta aperto a una sospensione ventennale del programma nucleare iraniano (a patto che sia reale).