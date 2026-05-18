Auto sulla folla a Modena, Crosetto: Evento legato alla sfera psicologica – Il video

(Agenzia Vista) Rimini, 18 maggio 2026 "Sì, hanno preoccupato tutti noi. Da cosa sappiamo si tratta probabilmente di una di una cosa che è più legata alla sfera individuale psicologica individuale che non a un atto con altre motivazioni. Un dramma. Le persone colpite, siamo vicini alle persone colpite, speriamo che atti di questo tipo non accadano più, ma ripeto è una cosa che ha probabilmente ragioni più individuali, quindi totalmente impossibile da prevedere che non di altre", così il ministro della Difesa Guido Crosetto in un punto stampa a margine del Raduno Nazionale Associazione Nazionale Carabinieri. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev