Ultime notizie Delitto di GarlascoMaldiveModena
POLITICAPunti di VistaVideo

Auto sulla folla a Modena, Donzelli: Solidarietà a tutti i cittadini della città – Il video

18 Maggio 2026 - 16:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Roma, 18 maggio 2026 "Ovviamente vicinanza a tutti i cittadini di Modena, alle persone colpite, e ringraziamento a tutti coloro che si sono adoperati, che siano cittadini civili o anche le forze dell'ordine e i soccorritori, per quello che è successo. E si conferma comunque che non è necessario, come chiederebbe la sinistra, semplificare le norme per la cittadinanza", così Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia in un punto stampa alla Camera. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

L’idea della Lega, dopo l’attacco a Modena: «Revoca del permesso di soggiorno per chi delinque». Tajani frena: «Ma il fermato è italiano»

2.

Auto sulla folla a Modena, la Lega: «Altro che ius soli, ora permessi di soggiorno revocabili». Da Meloni a Schlein, le reazioni dei leader

3.

Giorgia Meloni ha smesso di fumare. Il Foglio: «Ha abbandonato le sue Vogue»

4.

Attenzione a Dibba: secondo Libero potrebbe fondare un movimento per le prossime elezioni (corteggiando Albanese e Di Matteo)

5.

I ministri con l’amante e la Regola del Trenta