Auto sulla folla a Modena, Donzelli: Solidarietà a tutti i cittadini della città – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 18 maggio 2026 "Ovviamente vicinanza a tutti i cittadini di Modena, alle persone colpite, e ringraziamento a tutti coloro che si sono adoperati, che siano cittadini civili o anche le forze dell'ordine e i soccorritori, per quello che è successo. E si conferma comunque che non è necessario, come chiederebbe la sinistra, semplificare le norme per la cittadinanza", così Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia in un punto stampa alla Camera. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev