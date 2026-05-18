Fontana (Camera) al Salone del Libro: La malattia dell'ignoranza va combattuta con lo studio – Il video

(Agenzia Vista) Torino, 18 maggio 2026 "Perché la cosa più importante… lo studio va fatto attraverso, almeno secondo me, attraverso i libri, anche se ci sono sistemi nuovi, però il libro penso che rimanga sempre un elemento fondamentale, perché bisogna cercare di combattere l'ignoranza, no? Che è una malattia purtroppo che sovrasta un po' tutti noi, perché alla fine siamo tutti un po' ignoranti. Però imparare, studiare, approfondire è una delle cose più importanti che si possano fare e lo si fa attraverso i libri, che sono un elemento essenziale, sono armi potentissime che purtroppo magari si fa un po' fatica, no? Ad usarle perché richiede fatica lo studio, la lettura, però il sapere è una cosa bellissima", così il Presidente della Camera Lorenzo Fontana al Salone del Libro a Torino. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev