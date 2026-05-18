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Magi su intercettazione Flotilla: Ancora una volta il Governo Netanyahu interviene in modo illegale – Il video

18 Maggio 2026 - 13:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 18 maggio 2026 "Ancora una volta la flotta israeliana interviene in acque internazionali in modo illegale contro la Flotilla. Noi chiediamo ai capi di Governo, ma anche all'Unione Europea, di intervenire con la massima forza nei confronti del governo Netanyahu. Anche questi abusi, anche queste illegalità, saranno sul conto del leader israeliano quando dovrà presentarsi davanti alla giustizia internazionale", così Riccardo Magi di Più Europa in un punto stampa in Piazza Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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