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Mattarella ai medici dell'ospedale di Modena: Avete la riconoscenza di tutti i concittadini – Il video

18 Maggio 2026 - 11:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 17 maggio 2026 Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, si sono recati all'Ospedale Baggiovara di Modena e Maggiore di Bologna per far visita ai feriti di Modena, dove ieri pomeriggio un uomo ha travolto numerosi passanti con la propria auto, ferendone gravemente quattro. Not for Sale. Courtesy: Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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