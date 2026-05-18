Mattarella ai medici dell'ospedale di Modena: Avete la riconoscenza di tutti i concittadini – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 17 maggio 2026 Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, si sono recati all'Ospedale Baggiovara di Modena e Maggiore di Bologna per far visita ai feriti di Modena, dove ieri pomeriggio un uomo ha travolto numerosi passanti con la propria auto, ferendone gravemente quattro. Not for Sale. Courtesy: Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev