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Trump commenta la tuta di Rubio, indossata anche da Maduro: Ho pensato gli stesse bene – Il video

18 Maggio 2026 - 20:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 15 maggio 2026 "Pensavo stesse… Pensavo che stesse molto bene con quel vestito, una tuta sportiva. Non so se lo farei io, ma pensavo che stesse molto bene. Penso che sia eccezionale. Ho pensato che fosse fantastico", così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un punto stampa sull'Air Force One al suo ritorno da Pechino. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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