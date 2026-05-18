Trump: Non so se Xi è un dittatore, lo rispetto e ama il suo Paese – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 15 maggio 2026 "Non ci penso. È il leader, è il… è il Presidente della Cina. Non ci penso. Bisogna fare i conti con quello che si ha. Lo rispetto. È molto intelligente, ama il suo Paese, lo rispetto. Se poi sia un dittatore o meno, sta a voi stabilirlo", così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump sull'Air Force One, di ritorno dal suo viaggio in Cina. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev