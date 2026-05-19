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Boccia (Pd) su spese militari: Una follia portarle al 5%, Governo succube di Trump – Il video

19 Maggio 2026 - 20:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 19 maggio 2026 "La nostra mozione diceva che portare le spese militari fino al 5% del PIL è un'autentica follia, con il caro vita alle stelle e i carburanti che aumentano ogni giorno. La maggioranza ha presentato una mozione che diceva più o meno le stesse cose e poi l'ha cancellata facendo una clamorosa retromarcia. È evidente che Giorgia Meloni e la destra sono sempre su cubi di Donald Trump", così Francesco Boccia, senatore del Partito Democratico, in un punto stampa in via degli Staderari. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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