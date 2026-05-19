Della Vedova ricorda Pannella: Diceva sempre di essere un uomo di altri tempi, tempi futuri – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 19 maggio 2026 "Pannella ci diceva sempre: 'Sono un uomo d'altri tempi, tempi futuri'. Sono passati dieci anni dalla scomparsa di Marco Pannella e in questi giorni, da un bellissimo messaggio del Presidente della Repubblica fino alle tante manifestazioni di affetto e di riconoscenza per il politico Pannella, dimostrano che aveva ragione. Ci servono le sue idee, i suoi metodi e soprattutto la sua passione per la politica", così Benedetto Della Vedova di Più Europa in un punto stampa a margine della Maratona oratoria per ricordare Marco Pannella a dieci anni dalla scomparsa, organizzato da Radicali Italiani, in Piazza Capranica. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev