Trump legge un passo della Bibbia nello Studio Ovale – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 19 marzo 2026 Il Presidente Donald J. Trump ha letto il passo di 2 Cronache 7:11-22 della Bibbia in un video diffuso dall’account Freedom250.Nel video, il Presidente recita il testo che include il versetto 7:14: «Se il mio popolo, che è chiamato con il mio nome, si umilia, prega, cerca la mia faccia e si converte dalle sue vie malvagie, io ascolterò dal cielo, perdonerò il loro peccato e guarirò il loro paese.» Freedom250 è l’organizzazione che promuove le iniziative per il 250° anniversario della Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti (2026). Il video si inserisce nel quadro delle celebrazioni nazionali. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev