Ultime notizie Delitto di GarlascoGlobal Sumud FlotillaMaldiveModena
POLITICAPunti di VistaVideo

Bonelli su arresti attivisti Flotilla: Sanzionare Israele e ritirare ambasciatore – Il video

20 Maggio 2026 - 16:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Roma, 20 maggio 2026 "Dica a Giorgia Meloni che delle scuse del governo criminale di Netanyahu non ce ne facciamo nulla. L'unica cosa che deve fare il governo è quella di sanzionare immediatamente Israele e di ritirare l'ambasciatore, perché ogni cosa sa di ipocrisia che noi riteniamo a questo punto totalmente inaccettabile", così Angelo Bonelli di Avs in un punto stampa a Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Matteo Renzi sul delitto di Garlasco: «Vent’anni di demagogia nel racconto. Diventiamo aguzzini senza sapere nulla» – Il video

2.

«Rivedere le spese militari», anzi no: la retromarcia del centrodestra sul 5%. Fonti Nato: «Tenete la rotta o sarà scontro con Trump»

3.

Il segreto della sottosegretaria compagna nella vita di Occhiuto (avviso ai deputati: meglio non attaccarla…) – Il video

4.

Laura Ravetto lascia la Lega e passa con Vannacci, l’annuncio del generale: «Contribuirà alla crescita di Futuro Nazionale»

5.

Elezioni comunali 2026: tutti i Comuni in cui si vota, le date e i capoluoghi