Bonelli su arresti attivisti Flotilla: Sanzionare Israele e ritirare ambasciatore – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 20 maggio 2026 "Dica a Giorgia Meloni che delle scuse del governo criminale di Netanyahu non ce ne facciamo nulla. L'unica cosa che deve fare il governo è quella di sanzionare immediatamente Israele e di ritirare l'ambasciatore, perché ogni cosa sa di ipocrisia che noi riteniamo a questo punto totalmente inaccettabile", così Angelo Bonelli di Avs in un punto stampa a Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev