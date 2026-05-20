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Crosetto su arresti attivisti Flotilla: Duri con Israele, ma mantenere canale aperto – Il video

20 Maggio 2026 - 20:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 20 maggio 2026 ""Il nostro atteggiamento con Israele è duro da una parte, leggetevi le mie parole oggi sul… il messaggio su quello che ha pubblicato Ben-Gvir. Da una parte, deve però dall'altra continuare a mantenere canali aperti, perché in questi giorni quando i nostri cittadini si sono trovati in difficoltà, compreso il vostro collega o alcuni giornalisti, poi bisogna avere un canale di dialogo per garantire la sicurezza. Perché anche quando non si condivide un'azione, poi tu devi agire per difendere i tuoi cittadini e avere un canale di dialogo con loro ti consente di agire, di rassicurare le loro famiglie, di rassicurare la loro libertà", così il ministro della Difesa Guido Crosetto intervenuto al Question Time in Aula alla Camera. Courtesy: Camera Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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