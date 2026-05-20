JD Vance ai media europei: Criticate sempre gli Usa? Guardatevi allo specchio – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 20 maggio 2026 "Guardate, io per tutta la mia vita… ho 41 anni. Per tutta la mia vita ho sentito criticare, da parte dei media europei, tutto ciò che non va negli Stati Uniti d'America. Non abbiamo questo, non abbiamo quello, non spendiamo abbastanza per la sanità… anche se parte del motivo per cui spendiamo così tanto per la difesa è dovuto al fatto che abbiamo decine di migliaia di soldati in Europa", così il Vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance in una conferenza stampa alla Casa Bianca. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev