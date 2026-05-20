Meloni accoglie il Primo ministro indiano Modi, poi una visita notturna al Colosseo – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 20 maggio 2026 La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha accompagnato il primo ministro indiano, Narendra Modi, in una visita privata notturna al Colosseo. L'evento è seguito a una cena istituzionale tenutasi a Roma, dove il leader di Nuova Delhi è giunto nella serata di martedì. L'incontro si inserisce nel quadro del rafforzamento dei rapporti bilaterali tra Italia e India, focalizzati sul potenziamento della cooperazione strategica, economica e tecnologica. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev