Meloni: Eleviamo rapporto Italia-India a livello di partenariato strategico speciale – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 20 maggio 2026 "Oggi, qui a Roma, eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale, cioè il più alto mai raggiunto nelle relazioni tra le nostre due nazioni. E quindi possiamo dire, senza timore di smentita", così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante la conferenza stampa congiunta con il Primo ministro indiano Narendra Modi a Palazzo Chigi. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev