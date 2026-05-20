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Meloni: Eleviamo rapporto Italia-India a livello di partenariato strategico speciale – Il video

20 Maggio 2026 - 14:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 20 maggio 2026 "Oggi, qui a Roma, eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale, cioè il più alto mai raggiunto nelle relazioni tra le nostre due nazioni. E quindi possiamo dire, senza timore di smentita", così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante la conferenza stampa congiunta con il Primo ministro indiano Narendra Modi a Palazzo Chigi. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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