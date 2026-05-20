Meloni: Con Modi amicizia sincera basata sulla fiducia reciproca – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 20 maggio 2026 "Ma lo dobbiamo anche agli oltre sette incontri che io e il Primo Ministro Modi abbiamo avuto in questi tre anni e mezzo, dai quali è nata, chiaramente, una comprensione profonda dei rispettivi punti di vista e, se mi è consentito, anche una amicizia sincera, basata sul rispetto, basata sulla fiducia reciproca", così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante la conferenza stampa congiunta con il Primo ministro indiano Narendra Modi a Palazzo Chigi. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev