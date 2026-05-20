Meloni: Visita di Modi non è riduttivo definirla storica per le relazioni Italia-India – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 20 maggio 2026 "Aver accolto a Roma il Primo Ministro Narendra Modi, la sua delegazione, in una giornata che io non considero riduttivo definire storica per le relazioni tra le nostre due nazioni. Il mio amico Narendra Modi è alla guida dell'India ininterrottamente dal 2014, ma quella di oggi è la sua prima missione bilaterale in Italia. L'ultima visita di un Primo Ministro indiano in missione bilaterale prima di questa risale al 2000, ben 26 anni fa", così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante la conferenza stampa congiunta con il Primo ministro indiano Narendra Modi a Palazzo Chigi. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev