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Primo ministro indiano Modi a Roma: Colloqui con Meloni riflettono la profondità della nostra storia – Il video

20 Maggio 2026 - 19:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 20 maggio 2026 "Quando due civiltà si incontrano, i colloqui non sono soltanto limitati ai punti all'ordine del giorno. I colloqui fra queste civiltà riflettono la profondità della storia, la visione del futuro e il comfort dell'amicizia", così il Primo ministro indiano Narendra Modi nelle dichiarazioni congiunte con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Villa Pamphilj. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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