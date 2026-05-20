Primo ministro indiano Modi a Roma: Colloqui con Meloni riflettono la profondità della nostra storia – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 20 maggio 2026 "Quando due civiltà si incontrano, i colloqui non sono soltanto limitati ai punti all'ordine del giorno. I colloqui fra queste civiltà riflettono la profondità della storia, la visione del futuro e il comfort dell'amicizia", così il Primo ministro indiano Narendra Modi nelle dichiarazioni congiunte con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Villa Pamphilj. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev