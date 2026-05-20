Salvini ad Assemblea Nazionale Confedilizia: Via limitazioni agli affitti brevi, sono penalizzanti – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 19 maggio 2026 "Stiamo ragionando, anche all'interno della maggioranza su una limitazione, secondo me in questo momento penalizzante ed eccessiva, sull'utilizzo e la messa a reddito della proprietà privata: limitare il cosiddetto mercato degli affitti brevi anche per chi ha uno, due o più appartamenti e arrotonda la pensione è assolutamente fuori luogo", così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini intervenuto all'Assemblea Nazionale di Confedilizia. Courtesy: Confedilizia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev