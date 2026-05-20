Tajani su arresto attivisti Flotilla: C'è stata violazione dei diritti di ogni persona – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 20 maggio 2026 "Detto questo, è inaccettabile e deprecabile. Non so quali altri termini utilizzare per quello che è accaduto. È una violazione dei diritti di ogni persona, anche perché non sono dei terroristi né persone che hanno commesso dei reati. Sono stati presi illegittimamente fuori dalle acque di Israele. Non erano armati, non avevano intenzioni violente. Si può essere più o meno d'accordo sull'iniziativa, ma non è perché uno è d'accordo o meno che si possa fare quello che è stato fatto. Non è successo davanti alle acque di Israele o davanti alle acque di Gaza, è successo vicino a Cipro e questo, come ho detto l'altra volta, è un'altra violazione del diritto internazionale. E soprattutto siamo indignati per quello che abbiamo visto nei video", così il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa alla Camera. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev