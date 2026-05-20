Ultime notizie Delitto di GarlascoGlobal Sumud FlotillaMaldiveModena
POLITICAPunti di VistaVideo

Tajani su arresto attivisti Flotilla: C'è stata violazione dei diritti di ogni persona – Il video

20 Maggio 2026 - 19:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Roma, 20 maggio 2026 "Detto questo, è inaccettabile e deprecabile. Non so quali altri termini utilizzare per quello che è accaduto. È una violazione dei diritti di ogni persona, anche perché non sono dei terroristi né persone che hanno commesso dei reati. Sono stati presi illegittimamente fuori dalle acque di Israele. Non erano armati, non avevano intenzioni violente. Si può essere più o meno d'accordo sull'iniziativa, ma non è perché uno è d'accordo o meno che si possa fare quello che è stato fatto. Non è successo davanti alle acque di Israele o davanti alle acque di Gaza, è successo vicino a Cipro e questo, come ho detto l'altra volta, è un'altra violazione del diritto internazionale. E soprattutto siamo indignati per quello che abbiamo visto nei video", così il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa alla Camera. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Matteo Renzi sul delitto di Garlasco: «Vent’anni di demagogia nel racconto. Diventiamo aguzzini senza sapere nulla» – Il video

2.

«Rivedere le spese militari», anzi no: la retromarcia del centrodestra sul 5%. Fonti Nato: «Tenete la rotta o sarà scontro con Trump»

3.

Il segreto della sottosegretaria compagna nella vita di Occhiuto (avviso ai deputati: meglio non attaccarla…) – Il video

4.

Laura Ravetto lascia la Lega e passa con Vannacci, l’annuncio del generale: «Contribuirà alla crescita di Futuro Nazionale»

5.

Elezioni comunali 2026: tutti i Comuni in cui si vota, le date e i capoluoghi