Arresti attivisti Flotilla, Carotenuto (M5S): Anche casi di abusi sessuali e anziani picchiati – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 21 maggio 2026 "M'hanno veramente curato persone che erano messe malissimo, c'era chi chi bendato, chi con delle fratture. Loro dicevano, avevano contato bene o male, 20-30 persone con probabili fratture, cinque traumi cranici, alcuni abusi di di violenza sessuale, c'erano delle… anche delle ragazze, ma ma anche anziani, anziani! Anziani, 60-70 anni, che penso siano stati torturati", così Dario Carotenuto in un punto stampa al suo arrivo all'aeroporto di Fiumicino, dopo essere stato arrestato in Israele per aver partecipato alla spedizione della Global Sumud Flotilla Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev