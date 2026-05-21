Ultime notizie Delitto di GarlascoGlobal Sumud FlotillaMaldiveModena
POLITICAPunti di VistaVideo

Arresti attivisti Flotilla, Carotenuto (M5S): Anche casi di abusi sessuali e anziani picchiati – Il video

21 Maggio 2026 - 16:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Roma, 21 maggio 2026 "M'hanno veramente curato persone che erano messe malissimo, c'era chi chi bendato, chi con delle fratture. Loro dicevano, avevano contato bene o male, 20-30 persone con probabili fratture, cinque traumi cranici, alcuni abusi di di violenza sessuale, c'erano delle… anche delle ragazze, ma ma anche anziani, anziani! Anziani, 60-70 anni, che penso siano stati torturati", così Dario Carotenuto in un punto stampa al suo arrivo all'aeroporto di Fiumicino, dopo essere stato arrestato in Israele per aver partecipato alla spedizione della Global Sumud Flotilla Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Soldi, candidature, sondaggi: la grande fuga dalla Lega verso Vannacci

2.

Matteo Renzi sul delitto di Garlasco: «Vent’anni di demagogia nel racconto. Diventiamo aguzzini senza sapere nulla» – Il video

3.

Dal ruolo degli uffici di Forza Italia allo stop di Crosetto. Come è nata (e come è morta) la mozione di maggioranza che tagliava le spese militari

4.

Il segreto della sottosegretaria compagna nella vita di Occhiuto (avviso ai deputati: meglio non attaccarla…) – Il video

5.

Elezioni comunali 2026: tutti i Comuni in cui si vota, le date e i capoluoghi