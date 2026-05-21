Arresti attivisti Flotilla, Carotenuto (M5S): Ci hanno anche chiamato per numero, io ero il 147 – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 21 maggio 2026 ""No, questo no. E ci hanno chiamato e… quando erano con i… i mitra spianati contro di noi. Noi stavamo con le mani alzate, ci hanno… ci hanno chiesto di avanzare. Dopodiché ci hanno… erano tutti quanti, eravamo… eravamo tutti quanti fuori dai container, ci hanno chiesto di avanzare con le mani in alto e poi ci hanno chiesto di girarci", così Dario Carotenuto in un punto stampa al suo arrivo all'aeroporto di Fiumicino, dopo essere stato arrestato in Israele per aver partecipato alla spedizione della Global Sumud Flotilla Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev