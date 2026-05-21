Bruno Frattasi, direttore dell’Agenzia per la cybersicurezza, si dimette.  Al suo posto Quacivi (ex ad Sogei)

L'ex prefetto di Roma ha informato Palazzo Chigi parlando di «motivi personali». Era alla guida dell'agenzia dal 2023

Secondo quanto apprende Ansa si è dimesso oggi il direttore dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Bruno Frattasi. Il prefetto guidava l’Agenzia dal marzo del 2023. Venerdì Palazzo Chigi lo sostituirà con Andrea Quacivi, ex amministratore delegato della Sogei, la società generale d’informatica del Mef. Secondo quanto riporta il Fatto Quotidiano, da fonti qualificate, l’ex prefetto di Roma, 70 anni, ha informato il governo delle sue dimissioni con una lettera, dove si parla di «motivi personali». Le stesse fonti, riferiscono il quotidiano, spiegano che già da tempo non ci sarebbe stata più tanta fiducia nei suoi confronti, e in particolare da parte del sottosegretario Alfredo Mantovano, che ha proprio la delega alla sicurezza informatica.

Un periodo difficile

Negli ultimi mesi l’Acn è finita al centro di numerose polemiche per le gravi vulnerabilità emerse nei sistemi informatici delle istituzioni e delle grandi aziende. Tra i casi più noti l’attacco hacker agli Uffizi avvenuto all’inizio di aprile, così come quello che nel novembre 2025 ha colpito Almaviva, causando la diffusione nel dark web di centinaia di file sensibili collegati a Ferrovie dello Stato e al comparto della Difesa. A questi si aggiunge il cyberattacco contro Ibm, che avrebbe consentito a hacker cinesi di accedere a migliaia di computer della Pubblica amministrazione. Non ultimo a pesare anche le falle riscontrate nei sistemi informatici delle procure e del ministero della Giustizia.

Chi è Quavici

Andrea Quacivi, 55 anni, con esperienze in Wind e Geoweb S.p.A., ha costruito la propria carriera manageriale nel campo dei big data e dei servizi informatici. Alla guida di Sogei dal 2017 al 2021, ha poi lasciato l’incarico a Cristiano Cannarsa, oggi indagato per peculato nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Roma sui presunti appalti pilotati nel settore dell’informatica.

