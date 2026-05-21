Caso Flotilla, Carotenuto (M5S): Siamo stati picchiati mentre ci dicevano 'Welcome to Israel' – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 21 maggio 2026 "Assolutamente. C'è addirittura, guarda, ti ti dico solamente perché so che poi bisogna essere brevi. C'è una, addirittura una panic room al qual nella quale venivamo introdotti, ci davano le scarpe in mano per essere anche, cioè che non ci potevamo neanche difendere. Non sapevamo che entravamo in questo in questo container e c'erano tre persone che dicendo "Welcome to Israel" ci picchia- tre tre di quei uomini ci picchiavano selvaggiamente", così Dario Carotenuto del Movimento 5 Stelle in un punto stampa al suo arrivo all'aeroporto di Fiumicino, dopo essere stato arrestato in Israele per aver partecipato alla spedizione della Global Sumud Flotilla Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev